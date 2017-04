Brecel na pijnlijke WK-exit: "Ik bekijk het als een gewone nederlaag"

Luca is altijd opgehemeld voor zijn talent en zijn talent is er nog altijd. Maar we mogen niet alles aan zijn leeftijd toedichten.

Luca is altijd opgehemeld voor zijn talent en zijn talent is er nog altijd. Maar we mogen niet alles aan zijn leeftijd toedichten.

"Bij 8-6 voelde je het al aankomen. Vanaf dan werd het een mentaal spel. Bij 9-8 dacht ik nog even dat het toch nog goed zou komen, maar Fu is een topspeler. Hij had zichzelf beter onder controle op het einde."

"Dit is niet leuk voor hem, dat de wielen net nu van de wagen vallen. Omdat het gebeurt voor de ogen van iedereen, op het grootste podium. Maar dat hoort bij de sport."

"Luca zal nu even moeten bekomen en dan weer beginnen met de training voor volgend seizoen. Want enkel met hard trainen zullen die dipjes eruit gaan."

"Hij is altijd opgehemeld voor zijn talent en zijn talent is er nog altijd. Maar we mogen niet alles aan zijn leeftijd toedichten. 5 jaar geleden zeiden we dat hij nog ervaring miste. Maar die heeft hij nu."