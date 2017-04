Haneveer: "Brecel is een gevoelsspeler: als hij 1 match wint, kan hij ook het WK winnen"

In het begin van zijn carrière was hij puur een aanvallende speler, maar nu is zijn shotkeuze goed en is ook zijn safetyspel goed

"Enkel als Fu begint met een paar frames op een rij kan het nog mislopen. Maar als het 9-4 bij de pauze staat, komt het in orde."

"Brecel gaf de laatste tijd al vaker een volwassen indruk. In het begin van zijn carrière was hij puur een aanvallende speler, maar nu is zijn shotkeuze goed en is ook zijn safetyspel goed."

"Hij is ook een gevoelsspeler. Brecel is zo'n jongen die als hij één match wint, meteen het toernooi kan winnen. Het komt er alleen niet vaak genoeg uit, hij is nog niet constant genoeg. Al staat hij er dit seizoen wel op de grootste twee toernooien, het UK Championship en nu het WK."