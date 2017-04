Nog één keer winnen en Brecel staat op WK snooker

Veel grote breaks lieten Brecel en Swail niet optekenen. Ze hielden elkaar ook in evenwicht tot 4-4, maar dan kon de Noord-Ier toch een kloofje slaan. Met onder meer een break van 53 liep Swail uit tot 5-8.

Maar Brecel was niet uit zijn lood geslagen. Met vijf frames op rij plaatst onze landgenoot zich voor de laatste kwalificatiewedstrijd tegen de Welshman Dominic Dale. Een derde overwinning in de kwalificaties levert hem ook een WK-ticket op. Vijf jaar geleden was Brecel op zijn zeventiende de jongste deelnemer ooit.