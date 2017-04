Brecel stap dichter bij WK snooker na zege tegen Sean O'Sullivan in kwalificaties

In 2012 werd Brecel met 17 jaar en 45 dagen de jongste deelnemer ooit aan een WK. Brecel ging er toen in de eerste ronde uit tegen de Schot Stephen Maguire en tot nu bleef het bij die ene deelname. In 2013 sneuvelde hij al in de eerste kwalificatieronde, in 2014 in de derde en in 2015 en 2016 in de tweede.