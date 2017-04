Dit is een mooie overwinning. Ik was heel zenuwachtig, maar kreeg het nog onder controle. Als ik wat hoger kan scoren, weet je nooit wat er nog mogelijk is deze week.

Eerste vrouw in The Crucible? Reanne Evans, de beste snookerspeelster, staat dicht bij een deelname aan het WK in The Crucible. Ze klopte Robin Hull (10-8) in de eerste kwalificatieronde en is nu twee matchen verwijderd van het eindtoernooi. Bij de vrouwen veroverde ze al elf keer de wereldtitel.

09:37