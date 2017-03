Judd Trump wint Players Championship snooker

Voor Trump is het al de zevende rankingtitel uit zijn loopbaan. "In het begin van de wedstrijd vond ik mijn ritme niet", liet de Engelsman weten. "De twee honderdplus-breaks na de pauze hebben mij weer vertrouwen gegeven. Al bij al heb ik nog een goede finale gespeeld."

De Hongkonger Marco Fu moest buigen. "Ik heb niet mijn beste snooker gespeeld in de finale. Nadat ik zaterdagavond een vrij lange halve finale gespeeld had, had ik te weinig rust om fris aan de tafel te staan. Ik kwam wel nog op een 5-2-voorsprong, maar voelde me mentaal niet fris", aldus Fu.