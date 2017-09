VIDEO: 5 op een rij: Swings wint prestigieuze skeelermarathon Berlijn weer

Net als de gewone lopers krijgen de skeeleraars 42,195 km voor de wielen geschoven. Swings had 58"42 nodig, een dikke minuut sneller dan vorig jaar.

Iedereen verwachtte gezien het sterke veld een massaspurt, maar daar dacht Swings anders over. Zijn demarrage loste de Fransman Beddiaf en de Duitser Rijhnen. Peula brak als laatste en finishte op zes seconden. Rijhnen was derde op anderhalve minuut.

Bij de vrouwen greep Sandrine Tas voor het tweede jaar op een rij het brons. Ze won de spurt van een grote groep. De zege ging naar de Argentijnse Maira Arias, die in 1u06'35 een parcoursrecord neerzette.

De beste tijd bij de mannen is 56'49" van Swings in 2015. De Belg startte al 7 keer in Berlijn: in 2011 was hij 7e, in 2012 2e en daarna telkens 1e.