Sandrine Tas sluit WK af met vijfde medaille: brons op marathon

Sandrine Tas was een van de Belgische uitblinkers op het WK skeeleren. Ze veroverde zilver in de afvallingskoers van 20 kilometer en won ook drie keer brons. Maar nog was de medaillehonger van Tas niet gestild. Op de marathon kwam ze in een massaspurt net tekort om haar wereldtitel van twee jaar geleden te heroveren.

Het goud was voor de Colombiaanse Johana Viveros. Haar landgenote Luz Karime Garzon pakte de tweede plaats.

België verlaat Nanjing met acht WK-medailles (1 goud, 2 zilver, 5 brons). Tas zorgde vijf keer voor succes. Indra Médard won goud met het aflossingstrio en voegde er nog twee individuele medailles aan toe. Bart Swings nam niet deel, hij heeft zich gericht op de Olympische Winterspelen.