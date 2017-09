Tas en aflossingstrio schenken België goud en 2 keer brons op WK skeeleren

Het Belgische aflossingstrio bij de jongens, dat bestaat uit Indra Médard, Thomas Vosté en Tibo Vanhove, leek lange tijd niet mee te spelen voor de medailles. Maar in de laatste 5 ronden schoven ze naar voren en snelden ze voorbij Taiwan en Colombia. Zuid-Korea werd gediskwalificeerd en zo pakten de Belgen goud.

Bij de vrouwen veroverde Sandrine Tas een bronzen medaille in de puntenafvallingskoers over 10 kilometer. Het goud was voor Francesca Lollobrigida.

Ook in de finale van de 1.000 meter bikkelde Tas mee voor de medailles. Na een erg spannende ontknoping moest ze het hoofd buigen voor Luz Karime Garzon en Lollobrigida.