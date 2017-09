Sandrine Tas en Indra Medard bezorgen België brons op WK skeeleren

De eerste wedstrijddag op het WK moest gisteren worden geschrapt wegens aanhoudende regen, maar met een dagje vertraging kon Sandrine Tas dus toch aan haar eerste wedstrijd beginnen.

Tas was vanaf de eerste ronde vooraan in het peloton te vinden. Schijnbaar moeiteloos volgde ze het tempo. Uiteindelijk strandde Tas op een eervolle 3e plaats. De wereldtitel was voor de Colombiaanse Luz Karima Garzon.

Bij de mannen geen Bart Swings. In zijn afwezigheid pakte Alex Cujavente uit Colombia het goud. Tim Sibiet en Karl Meulders eindigden buiten de top tien.

Indra Medard had meer succes in de 10 km puntenkoers. Medard kon zich in de buik van het peloton nestelen en kon in de laatste ronde genoeg punten sprokkelen om de bronzen plak binnen te halen. Italië behaalde zilver, Korea ging aan de haal met het goud.