Tas verovert 6 medailles: "Blij dat er een gouden plak tussen zit"

Sandrine Tas kan terugblikken op geslaagde Wereldspelen. Met 6 medailles keerde ze met een mooie portie eremetaal terug uit Polen. Samen met de andere Belgische skeeleraars werd ze vandaag gehuldigd op het stadhuis van Oostende. Na een korte break vertrekt Tas over enkele weken alweer naar China, waar ze het beste van zichzelf zal geven tijdens het WK skeeleren.

Haar 6 medailles zorgen er evenwel niet voor dat de 21-jarige Tas naast haar schoenen gaat lopen. "Ik ben blij met mijn prestatie. Blij dat er tussen die 6 medailles toch een gouden zit. Zilver of brons halen is ook mooi, maar op het hoogste schavotje staan is net dat tikkeltje meer", zegt ze.