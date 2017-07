Swings pakt 3 medailles: "Wereldspelen waren een uitdaging"

Bart Swings is al een hele tijd een topper in het skeeleren. "Ik behaalde in 2009 mijn eerste wereldtitel bij de senioren. Dat is toch al 8 jaar geleden."

"De laatste jaren heb ik niet meer deelgenomen aan de WK's, waardoor deze Wereldspelen toch een uitdaging waren. Ik moest het voor het eerst sinds lang nog eens tegen alle wereldtoppers opnemen."

"Het is toch speciaal om weer op zo'n toptoernooi aanwezig te zijn. Iedereen rijdt voor zijn land en dan is de strijd net iets hoger. Ik ben blij dat ik me weer met iedereen kon meten en dat ik er nog altijd bijhoor."