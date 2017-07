Voor Swings is het de derde Europese titel op de marathon, na 2013 en 2015. Vorig jaar pakte hij het zilver. Bij de junioren vocht Indra Médard een verbeten sprint uit met de Fransman Martin Ferrie, die hij verloor.

België verlaat Portugal met twintig medailles: zeven keer goud, tien keer zilver en drie keer brons. Dat is meer dan vorig jaar in Nederland, maar minder dan de 23 van 2015 in Oostenrijk.