In de ploegenkoers over 5.000m bij de vrouwen kwam België aan de start met Sandrine Tas, Stien Vanhoutte en Anke Vos. Het trio zat vanaf de start mee aan de kop en Tas maakte het af. Het zilver was voor Italië, Spanje pakte brons. Tas won ook zilver in de puntenkoers over 10 kilometer.

Mathias Vosté kaapte het zilver weg in de race over 1 ronde. Het goud ging naar de Spanjaard Fernandes. De Italiaan Angeletti moest vrede nemen met brons.