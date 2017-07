Sandrine Tas blijft medailles sprokkelen op EK skeeleren

Eerder deze week won Sandrine Tas al een gouden medaille (in de tijdrit over 300 meter) en twee zilveren plakken (op de afvallingsraces over 10 en 15 kilometer) in de Portugese havenplaats Lagos.

Gisteren voegde ze daar nog twee zilveren medailles bij. Op de afvalling over 20 kilometer maakte Tas een mindere start bijna helemaal goed. In de laatste ronde was enkel de Italiaanse Francesca Lollobrigida sneller.

Ook op de 100 meter moest Tas zich tevreden stellen met de tweede plaats. Door drie misslagen van de Belgische won de Oostenrijkse Vanessa Herzog de strijd om het goud.