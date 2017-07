Swings doet er goud en zilver bij op het EK skeeleren

Voor de 3.000 meter in ploeg werd Bart Swings geflankeerd door Tim Sibiet en Mathias Vosté. Swings maakte het teamwerk af in de sprint. Met een spagaatfinish was hij de Duitser Simon Albrecht te snel af.

Op de 1.000 meter moest Swings alleen zijn streng trekken. Hij raakte even ingesloten, maar sprintte toch nog naar de tweede plaats. Het goud was voor de Italiaan Stefano Mareschi.

Na 3 dagen staan de Belgen op 4 keer goud, 5 keer zilver en 1 keer brons. De komende dagen ruilen de skaters de piste voor de weg in Portugal.