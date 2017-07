Tas pakt tweede zilveren medaille op EK skeeleren

Op de eerste dag pakten de Belgen al vijf medailles. Sandrine Tas veroverde een gouden medaille op de 300m tijdrit en pakte zilver in de afvallingskoers over 10 kilometer.

Haar honger naar eremetaal was nog niet gestild want ook op de tweede dag was het prijs. Tas had besloten de 500 meter links te laten liggen om haar krachten te sparen voor de zware afvallingskoers later op de avond.

Op twee ronden voor het einde leek onze landgenote ook op weg naar goud. Ze ontsnapte en pakte enkele meters ophaar concurrentes, maar met de finish in zicht ging de Italiaanse Francesca Lollobrigida haar nog net voorbij.