België opent met goud, zilver en brons op het EK skeeleren

Tas en Vanhoutte, clubgenoten bij "De Zwaantjes" in Zandvoorde (West-Vlaanderen), zorgden op de Piste Julio Danton in het Portugese plaatsje Lagos voor een herhaling van vorig jaar.

Toen werd ook al goud en zilver behaald, al meende Tas toen dat ze geen echte sprintster is. Inmiddels is de allrounder er een beetje in gaan geloven.

In de kwalificaties hadden Tas en Vanhoutte al de beste tijden laten optekenen. Tas dook met 26"253 een halve seconde onder het baanrecord (26"794) dat Vanhoutte in het voorjaar gevestigd had.

In de finale stond er wat meer wind. De Oostenrijkse Vanessa Herzog, die als derde eindigde, vormde geen echte bedreiging voor de Belgische dames. Tas eindigde in 26"382, Vanhoutte strandde op amper 52 duizendste seconde. Goed voor goud en zilver. Anke Vos, een andere Belgische, eindigde als zevende.