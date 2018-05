Nederlandse shorttrackster verdedigt zich tegen WADA: "Aangeboren hartafwijking"

In 2015 en 2016 heeft de Internationale Schaatsbond (ISU) twee afwijkende bloedwaarden ontdekt in het biomedisch paspoort van Yara van Kerkhof, de winnares van zilver op de 500 meter en brons op de 3.000 meter aflossing van de Winterspelen in Pyeongchang. Op basis daarvan is een tuchtzaak tegen haar gestart. Toch werd ze door de disciplinaire commissie vrijgesproken, omdat ze een duidelijke medische verklaring kon voorleggen.

Van Kerkhof heeft door een aangeboren hartafwijking ook een afwijking in de doorbloeding van haar longen. Die zou zich vooral op hoogtes en ook bij lange vliegreizen manifesteren. Van Kerkhof besloot het geheim met zich mee te dragen, maar beslist nu toch om open kaart te spelen omdat het WADA beroep heeft aangetekend tegen de vrijspraak.