Almey stopt met shorttrack: "Door gebeurtenissen voor de Winterspelen"

Op de Winterspelen in PyeongChang sneuvelde Jens Almey vorige maand in de halve finales van de 1.500 meter na een val. Dat was meteen ook het laatste wapenfeit uit zijn carrière.

"Na 16 jaar schaatsplezier zet ik vandaag een punt achter mijn jonge schaatscarrière", schrijft Almey op Facebook. "Ik heb altijd geloofd dat plezier hebben in hetgeen je doet een belangrijk aspect is."

"De recente gebeurtenissen voor de Winterspelen hebben mij het plezier ontnomen. Ook het feit dat we de komende olympische cyclus niet een heel stuk professioneler kunnen werken, heeft mijn beslissing finaal gemaakt."

"Toch ben ik heel trots op wat ik bereikt heb en ben ik dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb. Ik zou veel mensen kunnen bedanken, maar in het bijzonder wil ik mijn familie bedanken voor alles."