Shim is wereldkampioene over 3.000 meter. Shim is wereldkampioene over 3.000 meter.

Enkele weken voor de start van de Olympische Winterspelen is er opschudding ontstaan in het Zuid-Koreaanse shorttrackteam. Een trainer zou vedette Shim Suk-hee geslagen hebben. De man is voorlopig geschorst.