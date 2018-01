EK shorttrack: Belgisch aflossingskwartet eindigt laatste in B-finale

Het aflossingskwartet - Jens Almey, Stijn Desmet, Ward Pétré en Gert-Jan Goemine - moest tevreden zijn met een stek in de B-finale. Daarin werden ze 8e en laatste. De Belgische kansen werden gefnuikt door een val van Almey. Het goud in de A-finale was voor Nederland.

"Ik ging juist lekker, mijn schaats schoot bij het uitgaan van een bocht weg. Ik moet zeggen dat ik doorgaans goed op de been blijf. Je hebt schaatsers die grote risico's nemen en vaak onderuit gaan. Tot die groep behoor ik niet", verklaarde Almey.

De beste individuele klassering kwam op naam van Pétré, die in het eindklassement (allround) de 18e plaats bezet. Stijn Desmet was 25e. Met drie zeges op de 500, 1.000 en 1.500 meter was de Nederlander Sjinkie Knegt ongenaakbaar.