Shorttracker Pétré: "Familie en vrienden niet teleurstellen op Winterspelen"

Ward Pétré: "Halve finales in Pyeongchang, is hele prestatie."

Ward Pétré is in februari een van de twee Belgische shorttrackers op de Winterspelen in Pyeongchang. Voor de 20-jarige Belg wordt het een avontuur. "Ik ga me zo goed mogelijk voorbereiden en niet veel nadenken. Dan zal het vanzelf wel lukken", denkt Pétré.