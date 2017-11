Shorttrackers Almey en Pétré hebben hun ticket voor Pyeongchang op zak

De shorttrackers kregen 4 Wereldbekerwedstrijden om zich te plaatsen voor de Winterspelen. Op de 1.500 meter waren er 36 startbewijzen te verdelen en 2 daarvan gaan naar België. Jens Almey en Ward Pétré staan hoog genoeg op de ranglijst om uitgestuurd te worden.

Broer en zus Stijn en Hanne Desmet redden het uiteindelijk niet. Zij vallen, net als de aflossingsploeg, uit de boot.

Het is van 2010 geleden dat België een vertegenwoordiger in het shorttrack had op de Winterspelen. Pieter Gysel eindigde als 9e op de 1.500 meter in Vancouver.