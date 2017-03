Lekker druk in het KPN Clubhuis! @VanVelzenMusic en @XdeBuisonje luiden het weekend in. 😀 #KPNWKShorttrack pic.twitter.com/NGMrbNJDAx

Op de 1.000 meter kwam Desmet te laat op gang. Pas in de laatste twee ronden raakte ze onder stoom, maar toen was er niet meer dan de derde plek te verdienen achter een Chinese en Française. Daardoor mocht Desmet niet naar de kwartfinales.

Door attent te schaatsen op de 500 meter maakte Desmet haar eerdere foutje goed. Maar de derde plaats achter de Zuid-Koreaase Kim Ji Yoo en de Chinese Fan Kexin was net niet voldoende voor een stek in de kwartfinales.

Desmet telt verkeerd Hanne Desmet is aarzelend begonnen op het WK in Rotterdam. In de reeksen van de 1.500 meter maakte ze een telfoutje, waardoor de vereiste derde plaats om door te gaan uit het zicht verdween. Desmet eindigde als vierde in haar reeks en 26e in totaal.

