Belgen eindigen in de middenmoot op het EK shorttrack

De shorttrackers hebben sinds begin december nog maar weinig wedstrijden gereden. Om financiële redenen werd afgezien van een reis naar Azië, waar twee Wereldbeker-wedstrijden op het programma stonden. Desmet mikt nu op het WK junioren over twee weken in Innsbruck. Een week later mogen de senioren het bij de Wereldbeker-wedstrijden in Dresden nog eens proberen.