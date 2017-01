Bondscoach Gysel: "Er is talent in België, maar er moet in geïnvesteerd worden"

"Goeminne heeft ook al mooie dingen laten zien, maar hij presteert nog erg wisselvallig. Ook bij Hanne Desmet is het moeilijk te voorspellen. Ze is fysiek sterk, maar technisch is het nog wat minder want ze schaatst nog niet zo lang. Ze is vooral goed op de langere afstand. Uiteindelijk zijn we hier met een jonge bende. Het is moeilijk om concrete doelen te stellen."

De aflossingsploeg bij de heren droomt van de Olympische Winterspelen en hoopt dus wel op een goeie prestatie op het EK. "Vorig jaar werden we zevende. Het is nog dezelfde ploeg, maar ze zijn weer een jaartje ouder. Het gat met de top vier is wel redelijk groot. Het wordt dus vechten voor de vijfde plaats."

"Volgend seizoen volgt pas de selectie voor de Spelen na vier Wereldbekerwedstrijden in oktober en november. Daar moet je bij de top 8 geraken. Dat zal heel moeilijk zijn. De zeven toplanden liggen eigenlijk al redelijk vast. Voor dat laatste ticket hangt het af van de loting, het ritverloop en een beetje geluk. In de aflossing is het vaak diegene die geen fouten maakt, die er het beste uitkomt."

Ook belofte Stijn De Smet is in Turijn. "Hij gaat gestaag vooruit en is zeker een naam voor de toekomst. Het talent in België is aanwezig, maar er moet in geïnvesteerd worden. Shorttrack is een sport waarin je veel sparringpartners nodig hebt en veel uren op het ijs. Daar zijn faciliteiten voor nodig en dat is in België soms toch moeilijk."