Douane houdt Indische schietploeg uren vast op luchthaven van Delhi

"We hadden de nodige documenten bij ons maar ze lieten ons niet door", zei een van de atleten. "We hebben uren moeten wachten tot een douanier arriveerde. Het is jammer dat dit topsporters moet overkomen. We hebben een hele trainingsdag verloren."

De voorzitter van de Indische schietbond was verontwaardigd over het incident. "Wat kan ik nog meer zeggen dan dat het frustrerend en verbazend is?"

Ook Olympisch kampioen Abhinav Bindra reageerde verontwaardigd op Twitter. "Dit zijn ambassadeurs van ons land. Ze zouden nooit zo mogen worden behandeld. Zou de cricket-spelers hetzelfde zijn overkomen?"