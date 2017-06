Seppe Van Holsbeke sneuvelt in 16e finales van EK schermen

Seppe Van Holsbeke (archief) nam ook deel aan de Spelen in Rio. Seppe Van Holsbeke (archief) nam ook deel aan de Spelen in Rio.

Seppe Van Holsbeke (FIE 50) is op het EK schermen in het Georgische Tbilisi uitgeschakeld in de 16e finales van de sabelcompetitie. Van Holsbeke won in zijn poule vijf van de zes wedstrijden, maar verloor nu met 15-11 van de Georgiër Beka Bazadze (FIE 78). Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro strandde Van Holsbeke in de achtste finales.