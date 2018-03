Is de nieuwe Fischer opgestaan? Amerikaan Caruana mag om wereldtitel strijden

In het schaken is het de gewoonte dat de titelpretendenten in een apart kandidatentoernooi onder elkaar uitmaken wie tegen de regerende wereldkampioen mag spelen.

2 jaar geleden wist de Rus Karjakin dat toernooi te winnen, maar die was later geen partij voor Magnus Carlsen. Karjakin behoorde ook nu weer tot de favorieten.

Toch was het de Amerikaan Fabiano Caruana, met zijn FIDE-rating van 2784 de nummer 8 van de wereld, die de bovenhand haalde in Berlijn. Zijn zege tegen de Rus Gristsjoek beklonk de zaak.

Caruana is de eerste Amerikaan sinds Bobby Fischer in 1972 die om de wereldtitel mag kampen. Daarnaast steekt de 25-jarige Amerikaan met Italiaanse roots 95.000 euro op zak.