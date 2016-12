Sergej Karjakin is Magnus Carlsen te snel af op WK blitzschaken

Net als tijdens het WK schaken losten Karjakin en Carlsen elkaar ook op dit WK blitzschaken van geen vin. Na 21 partijen, gespreid over twee dagen, eindigden Karjakin en Carlsen allebei op 16,5 punten. De titel ging uiteindelijk wel naar Karjakin op basis van weerstandspunten. Het brons ging met 14,5 punten naar de Rus Daniel Dubov.

"Ik ben gelukkig dat ik hier in Doha revanche heb kunnen nemen", reageerde Karjakin. "Ook al is deze titel natuurlijk niet zoveel waard als die in het klassieke schaak, geeft het me toch een zekere genoegdoening."