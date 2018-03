"Toch nog dicht bij brons geeft wel een beetje een wrang gevoel"

Het WK allround vond plaats in Amsterdam, in open lucht. "Het was een supermooi kampioenschap", vindt Swings. "De sfeer was ongelooflijk en op de tweede dag was het zonnetje ook van de partij, dat was prachtig. Ik hoop dat het vaker georganiseerd wordt, want zoiets kan de sport alleen maar ten goede komen."

Swings blikt tenslotte ook nog vooruit naar de toekomst. "Ik kijk nu al uit naar de volgende jaren. In niet-olympische seizoenen is een allround kampioenschap het mooiste wat er is. De kampioenschappen zullen nu sowieso belangrijker worden. Ik wil ook consistenter worden in het seizoen."