Swings: "Met een heel goede vorm kan ik het podium halen"

Na een reeks medailleverplichtingen moet Swings dit weekend weer de switch naar het ijs maken. Is hij daar wel klaar voor? "Ik ben sinds dinsdag in Amsterdam en ben toch een aantal dagen tot rust kunnen komen om mij te kunnen concentreren op dit WK."



"Het was een drukke week, maar ik heb er zeker van genoten. Dat was ik ook vooraf van plan, we zullen nu wel zien hoe zwaar die week voor het WK geweest is. Ik voel me meer en meer uitgerust, dus ik denk dat het wel in orde zal zijn tegen morgen. Ik voel me elk jaar beter worden."



Schaatsen in open lucht op een bijzondere locatie als het Olympisch Stadion. Ook voor Swings wordt het wennen aan de omstandigheden, al heeft hij er vertrouwen in. "Ik ben het wel gewoon van het skeeleren, dus op dat vlak zou het mij moeten liggen."



"Je moet je techniek en timing aanpassen en op het moment zelf een goede snelheid vinden op het ijs. De voorbije dagen heb ik in de wind en de regen geschaatst. In regen schaatsen had ik nog nooit gedaan."