Coach Swings: "Bart heeft veel zin in het WK allround"

Het WK allround vindt plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam. In de open lucht dus. "Dat wordt heel leuk", zegt Spruyt. "Het is al van in Boedapest in 2012 geleden dat we nog eens buiten hebben geschaatst. De Noren schaatsen geregeld buiten, maar voor de anderen wordt het koffiedik kijken. Dat maakt het een mooi en onvoorspelbaar toernooi. Ook de tijden maken niet veel uit. Ik verwacht geen toptijden, maar tijden in de buurt van de beste tijden bij de vrouwen."