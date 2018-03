Swings houdt van zilver: na de Spelen ook tweede in schaatsmarathon

Nu Swings zijn topvorm van de Olympische Winterspelen nog in de benen heeft, wil hij nog even genieten van het vriesweer in Europa. Hij schreef zich in voor de schaatsmarathon in Amsterdam: 125 rondjes of maar liefst vijftig kilometer snelschaatsen.

En Swings mengde zich ook in de eindstrijd. Een ronde voor het einde kwam hij op kop in een groepje van zes. Hij ging ook als leider de laatste bocht in, maar was iets te voorzichtig. De Nederlander Simon Schouten profiteerde en troefde onze landgenoot af in de sprint.