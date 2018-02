Elfstedentocht? "Nee, de stand van de zon heeft te veel impact op het ijs"

Het is ondertussen 21 jaar geleden dat de Elfstedentocht gereden werd. Op 4 januari 1997 maakte Henk Angenent (foto) zich onsterfelijk in Nederland door de laatste editie te winnen.

"Dat de tocht niet alledaags is, is de reden dat ze zoveel aandacht krijgt. Je kan ook niet zomaar meedoen. Ik ben als lid zeker van startrecht. Er starten in totaal 20 groepen en ik start in groep 12", vertelt zegt Jean Nico Almey.

"Om 5u 's morgens starten de wedstrijdrijders. Ze zijn met 200 als ik me niet vergis. Daarna starten de tourtochtrijders per 800. Hoe langer je lid bent, hoe vroeger je mag starten. Dat is belangrijk. Een gemiddelde tourtochtrijder doet er 10 tot 14 uur over. Hoe vroeger je start hoe minder je in het donker moet rijden, wat altijd een risico is."