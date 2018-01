Peeters en Vosté 4e Jelena Peeters rijdt op de Spelen de 1.500m, in Erfurt was ze vandaag actief op de 1.000m. Ze finishte als 4e in de B-groep in 1'20"38. Mathias Vosté viel ook net uit de top 3 in de B-groep van de 500m: 35"86. De Nederlander Nuis won in 35"36. Tot slot finishte Jordan McMillen als 29e in de B-groep van de 1.500m in 1'56"20.

18:25