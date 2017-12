Kramer wordt concurrent van Swings op de massastart in Pyeongchang

Het kwalificatietoernooi in schaatsland Nederland is bijna belangrijker dan de Winterspelen zelf. Op het scherp van de snee wordt er gestreden voor de tickets, de selectie is hard.

Kuiper selecteerde alvast Koen Verweij en Sven Kramer voor de massastart. "Ze zullen een hecht duo vormen. Een koppel waarmee we de internationale concurrentie het meest kunnen verrassen", is de uitleg. Verweij had zijn ticket al beet en wilde graag de Fries als partner, die vraag vond gehoor. Het wordt Kramers internationale debuut op de discipline. De massastart is in het slotweekend van de Spelen.

Kramer komt zo in februari in Zuid-Korea op 4 onderdelen uit: de 5.000 en 10.000 meter, de ploegenachtervolging en de massastart. Bart Swings doet in Pyeongchang de 1.500 meter, de 5.000 meter en de massastart.

In Sotsji 2014 haalde Nederland 23 (van de 36 te verdelen) medailles in het schaatsen: 8x goud, 7x zilver en 8x brons. Bij ieder nummer eindigde ten minste 1 Nederlander op het erepodium.