Swings: "Bij mij is het geloof in een olympische medaille nooit weggegaan"

Swings komt op de Winterspelen in Pyeongchang al zeker in actie op de 1.500 meter, de 5.000 meter en in de massastart. De massastart ligt me heel goed", zegt Swings.

"In dat nummer heb ik al het grootste aantal podiumplaatsen verzameld, denk maar aan de Wereldbeker. Het is wel een heel onvoorspelbare wedstrijd."

"Maar ook in die andere wedstrijden kan ik meespelen voor de medailles. In Sotsji werd ik 4e op de 5.000 meter. Op de 1.500 meter was ik vorig seizoen heel goed. Dit jaar gaat het minder op die afstand, maar in Salt Lake City voelde ik dat mijn snelheid terug is."