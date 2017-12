Swings wint marathon in Breda: "Goeie trainingsweek gehad"

Swings was de hele marathon bedrijvig en miste 30 ronden voor het einde de goeie slag niet. Swings schaatste slim en maakte het af in de sprint. "Ik ben heel blij dat ik het zo kon afmaken", zei Swings.

"Ik heb een mooie trainingsweek achter de rug. In Heerenveen merkte ik de stress bij de Nederlandse schaatsers." Die Nederlanders moeten volgende week op het kwalificatietoernooi hun olympisch ticket afdwingen.

Swings trekt na de kerstdagen naar Portugal voor een stage. Dan laat hij de schaatsen even links liggen voor skeelers. Voor het Europees kampioenschap allround in Rusland past hij, omdat dat niet in zijn planning richting de Winterspelen past.