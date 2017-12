Russische topkandidaat voor schaatsgoud Joeskov vrijgepleit van dopinggebruik

Het verhaal is ondertussen algemeen bekend. In Rusland bestond voor, tijdens en na de Winterspelen van 2014 in Sotsji een wijdverbreid dopingsysteem, waarbij onder meer dopingstalen gemanipuleerd werden.

Het IOC besliste daarop een pak dopingstalen van de Russische Winterspelen te hertesten. Ook die van Joeskov. De wereldkampioen op de 1.500 meter van 2013, 2015 en 2016 moest zich komen verantwoorden voor de speciaal opgerichte Oswald-commissie.

De website Inside The Games, gespecialiseerd in olympisch nieuws, meldt nu dat Joeskov vrijgepleit werd. "De disciplinaire commissie is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende bewijzen zijn om een overtreding tegen de dopingregels door de atleet hard te maken", citeert de website een niet-openbaar rapport.

"De disciplinaire procedure tegen Denis Joeskov wordt beëindigd en de zaak is gesloten."