Japanse Kodaira duikt onder het wereldrecord op de 1.000 meter

Noa Kodaira is met haar 31 jaar al een van de veteranes op het circuit, maar dit seizoen is ze plots helemaal doorgebroken. Ze verloor nog geen wedstrijd op de 500 meter en slechts één keer op de 1.000 meter.

Op die 1.000 meter dook ze ook onder de tijd die Brittany Bowe 2 jaar geleden op de snelle baan in Salt Lake City had gereden: 1'12"09 is nu de nieuwe toptijd.

"Ik ben zo blij", reageerde Kodaira. "Gisteren was ik niet zo goed op de 500 meter, maar vandaag kreeg ik een nieuwe kans. Dit was een heel mooie rit."