Russische schaatser Joeskov snelt naar wereldrecord op 1.500 meter

Denis Joeskov is een echte specialist van de 1.500 meter. De Rus kroonde zich al drie keer tot wereldkampioen op die afstand en aasde op de snelle baan van Salt Lake City op een snelle tijd.

Dat lukte ook. Zijn laatste twee ronden waren fenomenaal en het was net voldoende om onder het wereldrecord van Shani Davis te duiken: 1'41"02. Davis schaatste, ook al in Salt Lake City, op 11 december 2009 1'41"04.

Het is nu nog maar de vraag of Joeskov zal mogen deelnemen aan de Winterspelen in Pyeongchang. Rusland is als land geschorst, maar Russen die kunnen bewijzen dat ze clean zijn, mogen als individuele sporter onder de olympische vlag deelnemen. Joeskov is al geschorst geweest wegens gebruik van marihuana.