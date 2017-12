Swings haalt Winterspelen op 1.500 meter Wel goed nieuws voor Swings. Met zijn tijd van 1'44"10 is hij zeker van zijn ticket voor de Winterspelen in Pyeongchang op de 1.500 meter. 19:00 ◀

Geen goed nieuws voor Vosté Mathias Vosté reed exact dezelfde tijd als vorige week in Calgary. Zijn 1'46"87 was nu goed voor de 21e plaats in de B-groep. Hij doet wel een slechte zaak voor de Winterspelen, want enkele concurrenten steken hem voorbij op de plaatsingslijst. 18:57 ◀

Swings wint in B-groep Bart Swings lijkt zijn betere vorm te bevestigen. Hij was de sterkste in de B-groep van de 1.500 meter. Met 1'44"10 schaatst hij zijn beste tijd van het seizoen en promoveert hij weer naar de A-groep. 18:52 ◀

Peeters 15e in B-groep Jelena Peeters heeft haar eerste race in Salt Lake City afgewerkt. Ze eindigde op de 1.500 meter als 15e in de B-groep. Met 1'57"67 kon ze haar tijd van vorige week in Calgary niet verbeteren. 17:46 ◀

Swings schaatst zondag de finale massastart Bart Swings heeft zich met een vijfde plaats in de eerste reeks van de halve finales van de massastart verzekerd van een ticket voor de finale van zondag. Swings sprokkelde onderweg vijf punten en finishte in een tijd van 7'41"33. De zege was voor de Japanner Shota Nakamura, die onderweg 60 punten verzamelde. Mathias Vosté eindigde in de andere reeks van de halve finales pas 19e op 21 deelnemers. Zijn tijd: 7'50"64. 06:00 ◀

Vosté pietst er zes honderdsten af Mathias Vosté heeft zijn Belgisch record op de 500 meter nog wat scherper gesteld. Onze landgenoot klokte in Salt Lake City af na 35"37, goed voor de 20e tijd (op 35 schaatsers) in de B-groep. Vosté verbeterde zijn record al voor de derde keer dit seizoen. 23:07 ◀

Programma/uitslagen Bart Swings massastart HF 7'41"33 (5e in reeks 1) massastart F (evt) zondag 1.000 meter zondag 1.500 meter 1'44"10 (1e in B-groep) 5.000 meter zondag Mathias Vosté massastart HF 7'50"64 (19e in reeks 2) 500 meter (zat) 35"37 (20e in B-groep) 500 meter (zon) 1.500 meter 1'46"87 (21e in B-groep) Jelena Peeters 1.500 meter 1'57"67 (15e in B-groep) 23:07 ◀

Cruciaal weekend Na een onrustwekkende start aan het seizoen lijkt de vormcurve van Bart Swings in stijgende lijn te zijn. Dat moet ook wel, want na de WB-manche van Salt Lake City zijn de plaatsingslijsten voor de Winterspelen bekend. Ook Mathias Vosté hoopt in Utah zijn ticket voor Pyeongchang te halen. 18:29 ◀