Swings komt in de buurt van zijn BR op de 1.000m Op de 1.000 meter is Swings 27e geworden in de B-groep in een tijd van 1'09"77. Daarmee kwam hij in de buurt van zijn Belgisch record van 1'09"28, dat hij op dezelfde baan schaatste in november 2015. De zege in de B-groep was voor de Nederlander Hein Otterspeer (1'07"14).

19:37