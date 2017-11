Vosté verbetert zichzelf op de 1.000 meter

Mathias Vosté maakt nog kans om zich op de 500 en 1.000 meter te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Op de 1.000 meter tankte hij nu vertrouwen. Sinds 2015 bedroeg zijn persoonlijk record 1'10"70, in Calgary deed hij er 1'09"94 over.

De Nederlander Marcel Bosker zorgde op de olympische baan van 1988 voor de opvallendste prestatie. Bosker dook met 3'36"33 bijna een seconde onder het wereldrecord op de 3.000 meter. Het is nog niet bekend of de nieuwe chrono als record zal worden erkend.

Een week na de wedstrijd in Calgary wordt de wereldbekercyclus voortgezet in Salt Lake City. Op beide hoog gelegen banen is de luchtdruk laag, waardoor er snelle tijden kunnen worden verwezenlijkt. Alle wereldrecords zijn in Calgary of Salt Lake City gereden.