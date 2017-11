Swings is 3e reserve voor de Spelen op de 10 kilometer, Peeters 1e reserve voor de 5 kilometer

De Internationale Schaatsunie (ISU) heeft de voorlopige deelnemerslijsten voor de Olympische Winterspelen bekendgemaakt. Volgens die lijsten zou Swings in Pyeonchang enkel de massastart en de 1.500 meter mogen rijden.

Op de lijst van de 10.000 meter is onze landgenoot de 3e reserve. In Stavanger schaatste hij wel zijn beste tijd sinds lang, maar dat volstond niet voor een rechtstreeks ticket. Omdat het de enige 10 kilometer is die telt voor de selectie zal Swings moeten hopen op 3 uitvallers voor de Spelen.

Dan zijn de kansen voor Jelena Peeters op de 5.000 meter iets gunstiger. Peeters is de eerste reserve voor de langste afstand bij de vrouwen.