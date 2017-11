Coach Swings: "Ontstekingsremmers kunnen reden zijn"

Na de eerste Wereldbeker kon je denken dat we niet meer konden schaatsen. In Noorwegen heeft hij toch wat vertrouwen getankt.

"In theorie kunnen we ons nog plaatsen via een gecombineerd klassement, maar dan moet de concurrentie heel slecht rijden. Dat wordt heel moeilijk", beseft coach Jelle Spruyt in een gesprek met Sporza.

"Jammer natuurlijk, maar we zijn ook opgelucht. In Stavanger liep het al beter dan een week eerder in Heerenveen. Bart schaatste zijn derde tijd op een laaglandbaan, dat is niet slecht."

"Na de eerste Wereldbeker kon je denken dat we niet meer konden schaatsen. In Noorwegen heeft hij toch wat vertrouwen getankt op de 10 kilometer. Zo slecht was het allemaal niet."

"Dit scenario hadden we niet verwacht, maar als Bart goed presteert in Noord-Amerika staat hij weer op de rails voor de Olympische Spelen."