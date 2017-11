Swings is 6e in B-divisie 1.500m Bart Swings blijft op de achtergrond schaatsen: op de 1.500 meter in de B-divisie in Stavanger eindigde hij 6e in 1'47"46. Hij moet over 2 weken in Calgary weer in de B-divisie van de Wereldbeker schaatsen. Net als vorige week in Heerenveen ontbrak het de Belg aan snelheid in de openingsfase. Met 1'47"46 was hij 21 honderdsten sneller dan in de WB-opener. De Canadees Denny Morrison won de B-reeks in 1'46"01.

12:18