"1 seconde per ronde verliezen is niet goed, neen"

"Ik had er meer van verwacht", geeft hij toe in een gesprek met Sporza. "Ik was van plan om te groeien in het seizoen, nu zal dat zeker moeten."

"Aan het schaatsen ligt het niet. Dat ging vrij goed, maar ik zat wel snel zonder energie. Ik voel me niet superfit. Raar, want op training voelde ik me beter en beter worden."

"Ik ben ziek geweest. Waarschijnlijk was het erger dan ik dacht. Vorige week bleek uit bloedtesten dat het beter gaat met me, maar dat gevoel had ik toch niet op het ijs."

Het niveau ligt hoog in een olympisch seizoen. Trainingspartner Sverre Lunde Pedersen eindigde in Heerenveen wel op het podium. Op de 5 kilometer was de Noor bijna 12 seconden sneller dan Swings.

"Zo groot was het verschil nooit op training. 12 seconden, dat is 1 seconde per ronde. Dat is niet goed, neen", beseft Swings.